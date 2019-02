RIETI - Attimi di tensione in via Dupré Theseider in un condominio adiacente al bar delle Orchidee. Un vicino di casa allarmato, non rilevando la presenza di un'anziana coinquilina ha allertato la polizia mentre erano anche intervenuti due agenti fuori servizio di cui uno residente in zona. Gli operanti hanno poi richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti per l'apertura della porta dell'appartamento. Una volta dentro i soccorritori hanno ritrovato l'anziana 88enne, vestita, all'interno della vasca del proprio bagno riempita d'acqua. La donna è apparsa in un momentaneo stato confusionale e nel dichiarare di non aver bisogno di soccorso ha poi detto che aveva bisogno solo di chiamare un nipote. © RIPRODUZIONE RISERVATA