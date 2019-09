RIETI - Due ragazzi dispersi sulle montagne di Amatrice, in zona Capricchia. Intorno alle 20 di stasera, 29 settembre, i due, un uomo e una donna, hanno chiamato i carabinieri che a loro volta hanno avvisato i vigili del fuoco, che si sono messi all'opera per recuperarli. Operazione non semplice, visto la zona impervia e l'oscurità, che richiede alcune ore. I ragazzi, che avevano lasciato l'auto e si erano avventurati nei boschi, stanno bene e sono rimasti in contatto con le forze dell'ordine. © RIPRODUZIONE RISERVATA