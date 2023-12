Il vigile del fuoco Fabrizio D'Orazi va in pensione, il saluto della Cgil

RIETI - Il coordinamento provinciale Cgil Vigili del Fuoco di Rieti e la Funziona pubblica Cgil, in occasione del pensionamento del capo reparto Fabrizio D’Orazi, già coordinatore storico della Cgil Vigili del Fuoco di Rieti, formula al dirigente sindacale i migliori auguri per il meritato traguardo raggiunto.

«Lo ringraziamo per il lavoro svolto nei suoi oltre trent'anni anni di militanza nella Cgi, sia come persona trainante del settore dei Vigili del Fuoco, sia per quanto fatto a favore della funzione pubblica di Rieti», dicono i colleghi sindacalisti. «Vogliamo ricordare che l’impegno di Fabrizio D’Orazi, sul piano sindacale è stato determinante a partire dal 1996, per risolvere vertenze storiche relative all’aumento di organico del personale dei Vigili del Fuoco di Rieti oggi arrivati alla consistente cifra di 160 unità e che hanno consentito l’apertura dei due distaccamenti di Posta e Poggio Mirteto oltre all’aumento degli operatori della sede centrale di Rieti.

Si deve alla sua presenza assidua e costante, la completa e corretta applicazione della legge di tutela dei lavoratori disabili nel comparto dei Vigili del Fuoco, oltre agli accordi inerenti l’utilizzazione del Vigili del Fuoco temporaneamente inabili al servizio operativo.

Quello che però vogliamo ricordare di Fabrizio è la sua dignità, l’umiltà, la disponibilità, la presenza costante di un uomo di vecchio stampo per il quale ha sempre contato la parola data. Lo ringraziamo per quello che ha costruito e per quello che lascia ai lavoratori dei Vigili del Fuoco di Rieti. Ora gli auguriamo in primo luogo di godersi la sua pensione insieme a Mimma e Mattia»