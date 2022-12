Rieti, vigili del fuoco: Petrizza nuovo comandante provinciale

RIETI - Nella sede centrale di via Sacchetti Sassetti si è tenuta la cerimonia di avvicendamento al vertice dei vigili del fuoco di Rieti. La guida del Comando è stata assunta dal Primo dirigente, Domenico Petrizza che andrà a succedere all’ing. Giancarlo Cuglietta, già Comandante della Scuola di formazione operativa di Montelibretti e reggente del comando provinciale. Dopo il passaggio ufficiale delle consegne - contestualmente ai saluti e ai ringraziamenti a tutto il personale da parte del comandante uscente - l’Ing. Petrizza ha poi rivolto un indirizzo di saluto al personale operativo e amministrativo cogliendo l’occasione per uno scambio augurale in prossimità delle festività natalizie. Originario della provincia di Rieti, Frasso Sabino, l’ing. Petrizza giunge a Rieti con un ampio e importante curriculum professionale nel settore dell’emergenza e del soccorso provenendo dall’Ufficio per la gestione tecnico-contrattuale della flotta aerea e del soccorso aeroportuale del Ministero dell’Interno.