Rieti, il comandante dei vigili del fuoco Mariantoni promosso e si trasferisce a Bologna. Il saluto alla città

RIETI - Saluto del comandante dei vigili del fuoco di Rieti, Paolo Mariantoni.

Lettera di commiato per salutare la città.

"Il 20 giugno - scrive - a seguito di promozione a dirigente superiore, lascio il Comando dei Vigili del Fuoco di Rieti per assumere l’incarico di Dirigente dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico, la Colonna Mobile Regionale e il Servizio Aib presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna a Bologna.

Ho trascorso trentasette mesi nella Provincia di Rieti, in un territorio che conosco molto bene essendo la mia Provincia di nascita; per questo ringrazio ancora una volta la mia Amministrazione che mi ha concesso di lavorare nella mia città, vicino alla mia famiglia, con mio grande piacere e soddisfazione personale.

E’ stato un periodo intenso durante il quale i vigili del fuoco sono stati chiamati ad affrontare tante piccole emergenze quotidiane e purtroppo anche grandi emergenze a livello locale, regionale e nazionale. Ricordo su tutte l’alluvione del Turano e del Velino ad inizio 2021, l’emergenza incendi boschivi dell’estate del 2021, l’emergenza sisma che ancora ci vede impegnati ad Amatrice a servizio delle aree ancora in sofferenza, ma soprattutto l’emergenza sanitaria per Covid-19 che ha stravolto il nostro modo di lavorare, ma senza mai interromperlo.

In queste occasioni ho potuto apprezzare le grandi qualità professionali dei Vigili del Fuoco di Rieti, di Posta, di Poggio Mirteto, di Amatrice, di Borgo San Pietro di Petrella Salto (questi ultimi solo nel periodo estivo) e del Reparto Volo VF dell’aeroporto Ciuffelli, che sempre si sono messi al servizio della cittadinanza per assicurare soccorso e per garantirne la massima sicurezza, anche e soprattutto durante l’emergenza sanitaria di fronte ad un virus che imponeva, tra le tante misure di igiene e protezione, distanziamenti e isolamenti ad una organizzazione che fa invece del lavoro di squadra la sua vera forza.

In tutte queste emergenze ed in tante altre occasioni istituzionali, ho riscontrato e apprezzato un’ampia e costruttiva collaborazione con la Prefettura di Rieti, con gli altri Corpi dello Stato, con la Procura di Rieti, con le Diocesi di Rieti e Poggio Mirteto e con le Amministrazioni e gli Enti Locali, con i quali tutti si è proficuamente lavorato nell’interesse primario dei cittadini; un ringraziamento particolare ai Sindaci di Rieti, Posta, Poggio Mirteto, Amatrice e Petrella Salto con i quali, ospitando le nostre sedi, si è instaurato un rapporto più profondo .

Voglio ringraziare, per il loro aiuto e sostegno e per la loro preziosa collaborazione, i Funzionari tecnici e amministrativi e tutto il personale amministrativo e, per la costante attenzione all’attività del Comando, le rappresentanze sindacali provinciali.

Vado nella nuova sede arricchito di ulteriori esperienze, che faranno parte per sempre del mio personale bagaglio professionale e umano e con tanti ricordi, su tutti il trasporto della statua della nostra Patrona Santa Barbara, a bordo di un elicottero dei Vigili del Fuoco, che sorvolò il 3 dicembre del 2020 alcuni punti caratteristici e rappresentativi della lotta al Covid-19".