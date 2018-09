RIETI - Cambio al vertice dei Vigili del Fuoco di Rieti.

Dal 15 settembre , l’Ingegner Mauro Caciolai è il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Rieti.

L’Ing. Caciolai ha maturato un’esperienza ultraventennale nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prima come Direttore Vice Dirigente presso l’Area Protezione Passiva della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica assumendo il ruolo di responsabile del settore Resistenza al fuoco, successivamente, è stato nominato Primo Dirigente nel 2011 ricoprendo l’incarico di Dirigente Addetto presso la Direzione Regionale Puglia.

Dal 2014, è stato il Comandante dei Vigili del Fuoco di Grosseto.

In seguito dal 2015 al 14 settembre 2018 ha diretto l’Ufficio per la protezione passiva, protezione attiva, settore merceologico e laboratori presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

E’ un esperto nel settore della normazione tecnica in materia di prevenzione incendi.

E’ coordinatore dal 2003 del gruppo di lavoro UNI/CCI Resistenza all’incendio.

Dal 2015 è Presidente della Commissione Comportamento all’Incendio dell’UNI.

Dal 2004 al 2008 è stato professore a contratto presso l’Università degli Studi di Roma “la Sapienza” facoltà di Ingegneria della Sicurezza e Protezione.

Partecipa alla stesura di norme e regolamenti in materia di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio delle costruzioni. E’ autore di numerose pubblicazioni.

Mercoled├Č 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:38



