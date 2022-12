Vigili del fuoco ad Amatrice, Cortellesi: «Devono restare, indispensabili per la sicurezza, ho scritto a Curcio»

RIETI - «Il numero dei cantieri è aumentato, i mezzi di trasporto sono una costante nelle nostre strade; l’emergenza non è finita, anzi. Trovo inverosimile e irrealistico solo il poter pensare a una chiusura del presidio dei Vigili del Fuoco, prevista per il prossimo 31 dicembre - afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi - I vigili sono e restano indispensabili per garantire la sicurezza della nostra comunità e della nostra città. Insieme ai volontari, alle forze dell’Ordine e a tanti altri, specialmente dal terremoto in poi, li ho chiamati e li considero gli eroi del quotidiano. A tal scopo ho scritto una lettera-appello a Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione civile, per rivedere questa scelta e rinnovare l’incarico ai Vigili del fuoco».