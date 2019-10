IL SINDACATO E LE NUOVE RICHIESTE

RIETI - Con l’approssimarsi della fine dell’anno tornano ad interrogarsi alla Fns Cisl Lazio su quello che sarà il futuro del presidio diurno dei vigili del fuoco di Amatrice la cui proroga per il mantenimento scade il prossimo 31 dicembre.«Da fine anno – spiega una nota a firma del segretario regionale Fns Cisl Massimo Vespìa - è nuovamente a rischio la presenza diurna dei vigili del fuoco. Pertanto si chiede una proroga per il 2020 per tamponare le carenze di personale. Solo grazie ai ripetuti e puntuali appelli della Fns Cisl Lazio, è stato possibile richiedere al Competente Dipartimento che la continuità operativa del presidio diurno dei Vigili del Fuoco di Amatrice non venisse sospesa bensì prorogata, seppur di volta in volta. Smentita a suo tempo e in maniera tempestiva la chiusura del presidio e garantita la presenza provvisoria dei vigili del fuoco reatini ad Amatrice fino al 30 aprile. Dinanzi ai media e ai tg nazionali, gli stessi avevano addirittura promesso l’istituzione di un distaccamento di pompieri proprio in quell’area. Propositi nobili ma del tutto disattesi considerando che lo scorso aprile fummo costretti ad intervenire nuovamente per scongiurare la chiusura del presidio diurno dei Vigili del fuoco fino al prossimo 31 dicembre 2019».Oggi, per l’ennesima volta, il sindacato col suo segretario regionale si vede costretto a dover richiamare l’attenzione dell’Amministrazione e dello Stato per far comprendere quanto la presenza dei Vigili del Fuoco ad Amatrice sia assolutamente indispensabile per mantenere un livello adeguato del dispositivo di soccorso tecnico urgente e, pertanto, sia impensabile ipotizzare una chiusura del presidio in quelle zone.«Per quanto finora espresso – spiega massimo Vespìa- ci troviamo a riaffermare con forza quanto la proroga del presidio amatriciano sia inevitabile e utile a revocarne oggettivamente la chiusura ma, soprattutto, quanto sia necessario potenziare la dotazione organica del Comando dei Vigili del Fuoco di Rieti».Nonostante sia stato il Comando reatino dei Vigili del fuoco, in prima linea per la gestione, con non poche difficoltà, delle conseguenze terribili del sisma del 2016, questo non ha ricevuto alcun incremento di personale operativo e amministrativo, nessuna risorsa finanziaria per migliorare le sedi di servizio e nessun automezzo.Da questa considerazione, deriva l'incalzante esigenza di ampliare in modo definitivo il numero di unità della sede centrale e dei due distaccamenti permanenti di Posta e di Poggio Mirteto che attualmente, dispongono solo di 5 vigili a turno.«Chiediamo – conclude la nota della Cisl - che i proclami dei Governi, della politica, dei responsabili del nostro Dipartimento si trasformino in fatti concreti: il Comando Vigili del fuoco di Rieti ha bisogno di ulteriore personale operativo e amministrativo, il Distaccamento Permanente di Posta e quello di Poggio Mirteto non possono continuare a garantire il proprio servizio alle popolazioni e ai territori di loro competenza con solo una squadra a turno e con una evidente insufficienza di automezzi e attrezzature».