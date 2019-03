RIETI - La nota ufficiale del ministero dell’Interno sulla decadenza della dirigente del settore Finanziario Maria Grazia Marcucci e del comandante della Municipale Massimo Belli, è arrivata in Comune. La commissione ministeriale conferma la proroga dell’incarico alla Marcucci fino al 30 aprile, per consentire l’approvazione del bilancio preventivo 2019 entro il 31 marzo, senzaesprimere pareri sulla posizione di Belli, considerandolo decaduto. Cosa accadrà ora? A sostituire l’ormai ex comandante Massimo Belli, al momento, sarà la sua vice Anna Carapacchio, mentre per la Marcucci, dopo il 30 aprile, si pensa a un dirigente ad interim.



