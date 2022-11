Videosorveglianza, più telecamere in Città e un nuovo impianto a Largo Alfani

RIETI - L’Amministrazione comunale, in accordo con la Prefettura e le forze dell’Ordine, aumenta gli sforzi per la sicurezza del territorio e, in particolare, per la rete della videosorveglianza.

Attraverso l’indicazione dell’assessore alla Polizia Locale, Oreste De Santis, negli ultimi mesi sono state ripristinate 26 telecamere, mentre questa settimana è stato installato 1 nuovo impianto a Largo Alfani. In totale ad oggi le telecamere collegate in rete con Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Locale del Comune e Procura della Repubblica sul territorio cittadino ammontano a 34.

A queste si aggiungono ulteriori 26 telecamere attive nella zona di Via Theseider, direttamente nella disponibilità del circuito della Polizia Locale.

«E’ in corso l’installazione di ulteriori 3 impianti nel centro storico che saranno attivi a breve – spiega l’assessore alla Polizia Locale, Oreste De Santis – mentre stiamo lavorando al progetto Patto Lazio Sicuro coordinato dalla Prefettura di Rieti che ci permetterà di estendere ulteriormente la dotazione di telecamere pronte ad entrare nel circuito di videosorveglianza cittadino. Stiamo facendo tutti gli sforzi possibili per migliorare questo aspetto del controllo del territorio e ringraziamento Prefettura e Forze dell’Ordine, oltre alla nostra Polizia Locale, per l’impegno quotidiano a tutela della sicurezza di tutti i cittadini».