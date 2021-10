Questura, Andrea Vitalone nuovo vicario al posto di Maria Grazia Giommi

Venerdì 1 Ottobre 2021, 13:07

RIETI - Da oggi, il Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Andrea VITALONE, assegnato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in questa sede, ha preso servizio alla Questura di Rieti assumendo le funzioni di Vicario del Questore.

Il dottor Andrea VITALONE, nato a Roma, è laureato con lode in Giurisprudenza ed in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, è avvocato ed ha fatto ingresso nella Polizia di Stato nel 1992, quando è stato assegnato alla Sezione Volanti della Questura di Napoli, prima di dirigere vari Commissariati cittadini in aree ad alto tasso delinquenziale, come Forcella, Sanità, Scampia e i Quartieri spagnoli.

A capo della Sezione Catturandi della Squadra Mobile partenopea, il dirigente ha coordinato indagini importanti che hanno portato alla cattura dei più pericolosi latitanti della Camorra, decapitando i vertici criminali della cosiddetta “Alleanza di Secondigliano”.

Nel 2004 è stato trasferito a Roma, presso l’INTERPOL, per occuparsi di cooperazione internazionale di polizia, collaborando anche con Scotland Yard.

Nel 2008 il Capo della Polizia lo ha nominato Esperto Antidroga presso l’Ambasciata d’Italia a Bangkok (Thailandia), dove ha diretto numerose operazioni nel cosiddetto “Triangolo d’oro” volte al contrasto del narcotraffico internazionale.

Nel 2012, di nuovo sotto l’egida di INTERPOL, è stato promosso per merito straordinario per la cattura e l’estradizione di un esponente di spicco di camorra, ricercato da 30 anni, dando supporto alla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo per il sequestro di patrimoni di provenienza mafiosa, individuati nel Sudest Asiatico.

A capo di una task force internazionale per la lotta alla pedofilia, il Dott. Vitalone ha anche coordinato le attività investigative internazionali che hanno consentito di assicurare alla giustizia numerosi “child sex offenders”, localizzati tra la Thailandia, la Cambogia e le Filippine.

Da oggi il Dirigente collaborerà con il Questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo, nella gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica in questa provincia, in sostituzione della Dott.ssa Maria Grazia Giommi nominata Direttore dell’Ufficio Corsi di II Livello dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La Dott.ssa Giommi a cui va il ringraziamento personale del Questore di Rieti per le attività espletate in questa provincia, si occuperà ora dell’importante formazione professionale del personale della Polizia di Stato, settore che necessità di ripartire dopo le evidenti interruzioni disposte a causa della pandemia.