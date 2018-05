di Christian Diociaiuti

RIETI – Vincere contro la Vibonese. La sola possibilità per il Rieti per passare il turno nella fase scudetto e approdare in semifinale. Alle 16 di oggi, mercoledì, allo Scopigno va in scena l’ultima gara casalinga del Rieti: arbitra Michele Giordano di Novara. Un solo risultato a disposizione contro la vincitrice (allo spareggio) del girone I della D, in virtù del pareggio col Potenza e del successo dei calabresi sempre con i lucani. La società chiede il sostegno del pubblico, nonostante il turno infrasettimanale. “Mi auguro di andare avanti ma bisogna darsi da fare. Serve fame per poter andare a vincere la partita, nonostante gli alti valori degli avversari. Confido molto nel nostro pubblico: mi auguro possa essere da sprone per i nostri ragazzi perché la loro spinta è sempre risultata decisiva” dice il tecnico reatino, Carmine Parlato. La Vibonese ha una striscia utile mostruosa di 32 risultati (la più lunga dalla A alla D) e solo nove gol incassati fuori casa (al pari della Roma); dalla sua parte il Rieti in una stagione ha perso solo una volta in casa, contro il Monterosi.



BIGLIETTI

«Per le gare casalinghe della Poule Scudetto, le tessere stagionali non avranno alcuna validità» scrive il Rieti sui social. I biglietti costano 10 euro gli interi, 7 euro le donne e 5 euro i ridotti 14-18 anni e sono in vendita da martedì dalle 10.30 al Gran Caffè La Lira (piazza Cavour) e dalle 14 di mercoledì al botteghino dello Scopigno. Da Vibo Valentia attesi una decina di tifosi, magari rimpolpati da qualche calabrese di stanza a Roma.



L’ASSETTO

Parlato nelle ultime ore ha ricevuto risposte positive da Scotto, che all’ultimo potrebbe essere l’arma in più dopo una settimana segnata da problemi muscolari, in un attacco che prevede anche Marcheggiani ma non Giunta, anche lui alle prese con noie muscolari. Dunque spazio a Minincleri dietro alle due punte. Se Scotto non dovesse farcela, ecco Sivilla. Per sostenere l’ipotesi Minincleri a trequarti, serve un ‘99 in più a centrocampo (Proto) con Luciani e Cuffa. Difesa con gli esterni Tiraferri-Ispas e i centrali Scardala (o Dionisi) e Biondi. Reduce dal 4-0 sul Potenza, la squadra calabrese è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri in città dopo la rifinitura e un viaggio di quasi sette ore. Dei due grandi bomber, ci sarà solo Bubas (17 centri) visto che per Allegretti la stagione è finita. Ed è proprio Bubas il terminale offensivo del 4-4-1-1 di Nevio Orlandi, con l’attaccante sostenuto da Vacca (se non gioca Silvestro, che renderebbe l’assetto più un 4-4-2).



PREMIAZIONE

Le formazioni Allievi Regionali e Allievi Regionali fascia B del Rieti verranno premiata nel corso del pomeriggio per aver vinto il campionato di categoria. Rieti che celebra un triplete di trionfi tra prima squadra e giovanili. Gli Allievi Regionali sono allenati da Lorenzo Pezzotti, i fascia B da Luciano Nonni.



LA GIORNATA DELLA POULE

Mercoledì alle 16. Girone 1: Gozzano-Pro Patria. Riposa: Pro Patria Virtus Verona. Classifica: Gozzano 3, Pro Patria 3, Virtus Verona 0. Girone 2: Albissola-Vis Pesaro. Riposa: Rimini. Classifica: Rimini 4, Albissola 1, Vis Pesaro 0. Girone 3: Rieti-Vibonese. Riposa: Potenza. Classifica: Vibonese 3, Rieti 1, Potenza 1.



COSÌ IN CAMPO

Rieti (4-3-1-2): Scaramuzzino, Tiraferri, Scardala, Biondi, Ispas, Luciani, Cuffa, Proto, Minincleri, Scotto, Marcheggiani. All. Parlato.

Vibonese (4-4-1-1): Spataro, Ciotti, Silvestri, Altobello, Tito, Arario, Obodo, Ba, Sowe, Vacca, Bubas. All. Orlandi.

Arbitro : Giordano di Novara

