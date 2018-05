di Christian Diociaiuti

RIETI – Rieti-Vibonese alle 20 di mercoledì 23 maggio allo Scopigno? Ipotesi suggestiva quella avanzata dal Football Club Rieti alla squadra calabrese, fresca vincitrice del girone I della D (dopo lo spareggio col Troina) e neopromossa in C. L’ipotesi l’ha lanciata proprio il club amarantoceleste nell’incontro di oggi a Firenze: Gravina ha invitato le neopromosse per tracciare la strada burocratica per l’ingresso delle vincitrici della D in terza Serie.



Ed è qui che patron Riccardo Curci ne ha approfittato per stringere le mani ai dirigenti della società di patron Caffo e lanciare la proposta, volta ad avere più gente allo stadio in una partita così importante (si decide l’accesso alla final four scudetto) ma in programma in mezzo alla settimana: «È stato fatto un sondaggio coi dirigenti calabresi – conferma il presidente del Rieti, Riccardo Curci – che ora ragioneranno sul da farsi vista soprattutto la distanza chilometrica che divide Rieti da Vibo Valentia: credo che molto dipenderà dal mezzo di trasporto che utilizzeranno per affrontare il viaggio. Nelle prossime ore riceveremo una risposta e sapremo essere più precisi anche nei confronti dei nostri tifosi».



La Vibonese mercoledì a Rieti, sarà reduce dalla prima gara, in casa, col Potenza, in programma domenica (e anche qui si decide il futuro del raggruppamento). Tra domani e giovedì la risposta. Il Rieti tornerà ad allenarsi domani dopo due giorni di riposo, dopo lo 0-0 di Potenza che lascia apertissimo il discorso qualificazione per giocarsi il titolo di più forte d’Italia nei dilettanti.

