RIETI – Adesso la testa è al 23 maggio, mercoledì da leoni. Allo Scopigno arriverà la Vibonese, che ha vinto ai rigori lo spareggio promozione del girone I: la squadra di Vibo Valentina è in C e nella poule con Rieti e Potenza, che oggi si sono già sfidate. Quella tra Rieti e Vibonese sarà decisiva ai fini della qualificazione in semifinale scudetto di Serie D, visto che sabini e i lucani si sono fermati sullo 0-0; così come è decisiva Vibonese-Potenza di domenica prossima. Come detto, intanto il Rieti, oggi, a Potenza, ha pareggiato 0-0: una traversa di Gounta, una paratona su Scotto e altre occasioni. Un pareggio a reti inviolate che sta stretto. Il Rieti non riesce a vincere a Potenza, davanti a quasi 4000 spettatori e a una quindicina di reatini in trasferta, nella prima gara dei triangolari scudetto. Buon gioco, occasioni e soprattutto superiorità numerica per i reatini (al 12’ espulso Panico), che però non riescono a legittimare in termini di gol quanto creato. Equilibrio si preannunciava ed equilibrio tra due strapotenze della D è stato: sono le prime in Italia nell'Interregionale per media punti e media gol. Il pareggio tiene aperta la questione qualificazione in semifinale scudetto. Rieti che riesce a frenare França e Potenza che si salva nelle incursioni amarantocelesti, anche grazie al portiere Breza (conclusione di Scotto) e alla traversa (tiro di Giunta). Un pari e una vittoria dovrebbero essere sufficiente per la qualificazioni alla Final Four. Serve vincere allo Scopigno.



SPOGLIATOI

Carmine Parlato, allenatore del Rieti a fine gara dice: «Abbiamo giocato una gara su ritmi molto alti, interpretandola ottimamente già dopo il fischio d'inizio. In superiorità numerica l'abbiamo sviluppata esattamente come volevamo, ci è mancato solo il gol, ma credo che oggi chi ha avuto il piacere di assistere alla partita ha potuto ammirare un Rieti tosto, consapevole e determinato dinanzi a una cornice di pubblico incredibile. Ora ricarichiamo le batterie recuperiamo un po' di energia e ci giocheremo la qualificazione nella gara casalinga del 23 maggio».



TIFOSI

Ancora una volta stoici. Sono i tifosi del Rieti in trasferta a Potenza. Più di una decina i tifosissimi amarantocelesti che, spinti dall’amore per la squadra e l’entusiasmo per la squadra promossa in Serie C, sono partiti stamattina di buon ora con mezzi propri. C’erano i ragazzi del Commando Ultrà Rieti e anche alcuni tifosi “della tribuna”. Innamorati del Rieti, di tutte le età, si sono spesi per quasi 900 km di trasferta tra andata e ritorno e 9 ore di viaggio per andare e tornare dal centro al sud dell’Italia. I tifosi presenti a Potenza, sono stati sostenuti da tutti gli altri che seguono la squadra da Rieti (e in particolare da fedeltà Amarantoceleste) collegati con telefonini e pc. Prima del match striscione del tifo reatino verso la città e i supporters lucani: “Nella tragedia la vostra presenza, grazie Potenza”. Uno striscione molto apprezzato dalla tifoseria di casa. Striscione evidentemente dedicato al sostegno dei potentini a Rieti e ai territori colpiti dal sisma. Prima della gara rispettato un minuto di silenzio in minuto di Elio Giulivi, ex presidente Lnd. E a proposito di Lnd, a fine gara, col Potenza che ha fatto scattare la festa-promozione (consegnato il pallone d’oro della Serie D a França dal portale Tuttocampo), il Rieti ne ha approfittato per omaggiare la Lnd e il coordinatore Luigi Barbiero di una maglia amarantoceleste con la scritta “Barbiero 10”.





LA DOMENICA POST-SEASON

Playoff Girone G

Albalonga-Latina 2-1

Sff Atletico-Trastevere 1-3

La finale playoff sarà Albalonga-Trastevere



Spareggio Girone I

Vibonese-Troina (a Reggio Calabria) 5-3 dcr (0-0 al 90’ e ai supplementari). Vibonese in serie C.



Poule scudetto

Domenica 20 maggio Vibonese-Potenza; mercoledì 23 maggio Rieti-Vibonese.

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:01



