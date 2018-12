RIETI - Durante la conferenza stampa della "Fidelity Card", progetto che coinvolge attività commerciali reatine e il settore giovanile del Rieti, il responsabile del settore Giovanile Mancini fa un annuncio importante: " la Beretti del Rieti parteciperà alle 71esima edizione della Viareggio Cup. Il torneo di calcio giovanile più importante al mondo vedrà quindi protagonista Rieti per la prima volta nella sua storia: «Un modo per portare il nome di Rieti in Italia e nel mondo» ha detto proprio Mancini, che ha annunciato anche che oltre a quelle appena elencate, verranno messe in campo altre iniziative a livello nazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA