RIETI - La Polizia Locale ricorda che, al fine di consentire lavori per la fibra ottica, saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

- chiusura al traffico veicolare di una corsia di marcia di Viale Matteucci in direzione via Sacchetti Sassetti – tratto dal Ponte Giovanni XXIII fino all’intersezione semaforica con via Tancia – dalle ore 8 alle ore 17 di mercoledì 12 luglio.