RIETI - Sono stati effettuati da parte dell’Anas dei controlli relativi al viadotto "Meta" della nel territorio del comune di Cittareale per il distacco e la caduta di parti di calcestruzzo e calcinacci nella sottostante strada provinciale all’altezza del km 123 della Salaria per Ascoli. Non si sono registrati problemi alla viabilità né incidenti o danneggiamenti per le parti cementizie cadute in strada ma a scopo cautelare sono stati effettuati dei controlli tecnici per le opportune valutazioni. Ieri anche i vigili del fuoco del locale distaccamento di Posta avevano eseguito un sopralluogo e precauzionalmente erano stati rimossi dei frammenti per evitare rischi per il transito veicolare.

Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:37



