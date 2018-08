di Alessandra Lancia

RIETI - Alzi la mano chi, dopo il crollo di ponte Morandi, non ha pensato al viadotto di Forcamelone (foto in alto), quel chilometro e mezzo su 12 campate alte fino a 100 metri sulla provinciale che da Morro porta a Leonessa. E come a quello, ai 65 viadotti della superstrada Rieti-Torano. Risalgono tutti al periodo 1979/1980, realizzati come si usava all’epoca in cemento armato precompresso, passati nel 2000 dall’Anas sotto le competenze della Regione e da questa in parte alla Provincia, salvo tornare dal luglio 2016...