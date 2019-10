RIETI - Nei prossimi giorni, in via sperimentale, saranno apportate alcune modifiche alla viabilità in via de Juliis, finalizzate a rimodulare il flusso del traffico, eliminando il semaforo posto all’incrocio con via Angelo Maria Ricci. La sperimentazione ha l’obiettivo di eliminare le code che, in determinati orari, si verificano sia in via Angelo Maria Ricci, sia in via de Juliis. Sarà tempestivamente comunicato il giorno di avvio della sperimentazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA