Rieti, viabilità in Sabina, De Santis (Lega) replica a Fiori (Pd): «Affermazioni bizzarre»

RIETI - «Trovo bizzarre le affermazioni di Emilio Fiori, fatte a nome del circolo Pd di Montopoli», inizia così la nota di Alberto De Santis, per il Coordinamneto Lega Sabina.

«Ricordo allo stesso che il Pd ed il centro sinistra hanno governato la nostra provincia per oltre venti anni (Calabrese, Melilli, Felici, Rinaldi) lasciandola in uno stato di completo abbandono ed arretratezza. Il centro destra con il Presidente Calisse si è insediato soltanto a fine anno 2018, ma in questo breve periodo, secondo il valoroso dirigente Fiori, non ha saputo, perbacco, colmare il vuoto creato dalle precedenti amministrazioni».

«Stia sereno il compagno Fiori, le cose stanno migliorando ed i cittadini ormai lo percepiscono. È giusto stimolare la dialettica politica - conclude De Santis - ma per favore, è altrettanto giusto mantenere un minimo di onestà intellettuale».



