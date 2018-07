RIETI - In relazione alla tradizionale “Festa dei Pozzi”, il comando della polizia municipale di Rieti comunica che con un'ordinanza è stata stabilita l’inversione del senso di marcia temporaneo di via Tancredi da P.zza Oberdan a via Garibaldi e di via Bevilacqua nei giorni 27-28-29 luglio dalle 18 alle 3 del giorno successivo. Quanto sopra al fine di garantire il transito dei residenti.

