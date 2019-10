RIETI - Oggi è stato finalmente riaperto il sottopasso ferroviario di via Velinia, per la grande gioia dei tanti, che ogni giorno percorrono quella strada e che attendevano con ansia la giornata di domani, segnalata come termine dei lavori.

Lavori urgenti, per i quali, su richiesta di Rete Ferroviaria Italiana, il Comando della Polizia Municipale di Rieti aveva emesso un mese fa l’ordinanza di chiusura, che ha provocato numerosi disagi alla viabilità cittadina. © RIPRODUZIONE RISERVATA