Via Velinia interessata dai lavori di metanizzazione e dal nuovo acquedotto Aps, poi sarà ripristinato il manto stradale

RIETI - L’assessore alla Manutenzione, Fabio Nobili, relativamente alla situazione del manto stradale di via Velinia, informa che si sono da poco conclusi gli scavi della metanizzazione e che la stessa strada è interessata in queste settimane da un fondamentale cantiere di Acqua Pubblica Sabina che nei prossimi giorni terminerà gli allacci alla rete idrica. Bisognerà, dunque, attendere la stabilizzazione dei lavori della metanizzazione e la conclusione dell’intervento di Aps per poter intervenire sul manto stradale.

Scusandoci con gli automobilisti per le difficoltà del periodo, sottolineiamo che, non appena concluse le lavorazioni, si provvederà dapprima ad una sistemazione parziale e successivamente, quando le condizioni climatiche lo permetteranno, presumibilmente nei mesi primaverili, al completo rifacimento dell’asfalto.