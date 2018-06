Rieti, via Varrone piena di buche, i residenti si appellano a Sant'Antonio in vista della processione di domenica

di Alessandra Lancia

RIETI - Santa pazienza per le buche finita, a via Terenzio Varrone, e i residenti si appellano direttamente a...Sant’Antonio.



“Domenica c’è la processione, passerà di qui anche il sindaco Cicchetti - dice Ezio Formichetti, al lavoro di forbici nella sua barberia - sarà l’occasione per rendersi conto delle condizioni della strada”.



Strada pure blasonata e omaggiata a suo tempo di una pavimentazione simile a quella di via Roma ma oggi ridotta a un nastro di buche, rattoppi e mattonelle sconnesse. “Magari alla gente in processione ci penserà Sant’Antonio: ma a risistemare la strada come si deve chi ci pensa?”.



Il manifestino ha già sortito un primo effetto: sono state colmate alcune buche con l’asfalto. Ma il problema delle mattonelle che ballano resta. “E qui la notte non si dorme” dice Luciano.

Gioved├Č 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA