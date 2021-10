Mercoledì 27 Ottobre 2021, 17:38

RIETI - La Polizia Municipale del Comune di Rieti informa che venerdì 29 ottobre e sabato 30 ottobre, a seguito di specifica richiesta per lavori da eseguire su un edificio privato, sarà chiusa al traffico veicolare Via T. Varrone nel tratto da Via Cintia a Via Pennina, nella fascia oraria tra le 10.30 e le 18.

Sarà comunque garantito il traffico pedonale.