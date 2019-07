RIETI - Da venerdì 5 luglio le modifiche alla viabilità in via Tancredi, nel centro storico di Rieti.



"Si comunica che dal mattino di venerdì 5 luglio - spiega una nota del Comune di Rieti - verrà aperto alla circolazione con doppio senso di marcia, in via sperimentale, il tratto di Via Tancredi che costeggia la Basilica di Sant’Agostino". © RIPRODUZIONE RISERVATA