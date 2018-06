di Emanuele Laurenzi

RIETI - Dai problemi con l'oscurità a quelli con l'eccesso di illuminazione. E' bastato un giro elettorale per capovolgere la situazione a Rieti, almeno in alcune zone. Dopo le polemiche per i problemi con lampioni che si spegnevano, ora si passa a quelle per i lampioni accesi anche in pieno giorno, alla faccia del risparmio e dello spreco.Accade in via Rosatelli dove in piena domenica è arrivata la seconda segnalazione in pochi giorni. Nella strada che costeggia il recinto del Ciufelli le luci restano accese anche nel cuore delle giornate assolate, nonostante i residenti abbiano segnalato l'anomalia. Era successo qualche settimana fa, è accaduto di nuovo nell'ultima domenica di primavera: al sorgere del sole i lampioni non si sono spenti e hanno continuato a brillare per tutto il giorno.Un residente ha deciso di segnalare il fatto chiamando il Comune, dove nessuno era a conoscenza di quello che stava accadendo. Dopo qualche ora è arrivata una mezza soluzione: solo un tratto è stato spento e alle 19 tutte le luci che si trovano nel tratto in corrispondenza con la torre di controllo fino all'incrocio con la Ternana erano accese. Con una sola segnalazione il problema è stato risolto a metà. Magari con due si riuscirà a spegnere le luci almeno di giorno.