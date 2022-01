RIETI - Potature in via Liberato di Benedetto: ecco le modifiche al traffico per i prossimi giorni.

La Polizia Municipale del Comune di Rieti informa che, per operazioni di potatura delle alberature, Via Liberato di Benedetto sarà chiusa al traffico con divieto di sosta con rimozione, sul lato destro rispetto alla direzione di marcia nei giorni 17 – 18 – 19 gennaio e sul lato sinistro nei giorni 20 – 21 – 24 gennaio.