RIETI - Verrà realizzata la rotatoria di via Chiesa Nuova.

L’incrocio con via Comunali è stato spesso teatro d’incidenti gravi. Ora la Provincia ha trovato le risorse necessarie per l’intervento.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MARTEDI' 2 APRILE © RIPRODUZIONE RISERVATA