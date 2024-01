Domenica 28 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - A chi spetta il compito di rimuovere i rifiuti tossici generati dall’incendio che mercoledì scorso, in via Cellini, ha distrutto una Mini Cooper elettrica e lievemente danneggiato le due auto parcheggiate al suo fianco? E’ il rimpallo di responsabilità al centro del quale si trovano i residenti che usufruiscono del parcheggio dove, mercoledì, la Mini Cooper è improvvisamente andata a fuoco, divorata dalle fiamme causate da un corto circuito. Ad allarmare i residenti era stato il fumo che aveva iniziato a fuoriuscire dal mezzo: da quel momento è partita la richiesta di soccorso ai vigili del fuoco, giunti in via Cellini pochi minuti dopo che, dal fumo, si era passati alle prime esplosioni e alle fiamme sempre più alte.

L'accaduto. Un intervento tempestivo, quello dei vigili, che ha impedito l’innesco di una reazione a catena con le altre auto parcheggiate vicino, quasi tutte alimentate a benzina. Insieme all’ausilio della polizia, messo in sicurezza il parcheggio i vigili hanno impiegato tutto il resto della giornata e migliaia di litri d’acqua per disinnescare il potenziale esplosivo della Mini, trasportata via in piena notte. Al suo posto è rimasta però la poltiglia nera dei componenti carbonizzati dell’auto che, da giovedì, con il suo olezzo di bruciato, non dà pace ai residenti che affacciano davanti all’area in cui l’auto è andata a fuoco.

I ritardi. Ma, dopo tre giorni, nessuna autorità è intervenuta per rimuovere quello che, a tutti gli effetti, è un vero e proprio rischio per la salute pubblica. Dal canto loro, i residenti hanno interloquito con vigili del fuoco, municipale e Asm, per chiedere a chi spetti la rimozione dei rifiuti. Ma sia le autorità che la municipalizzata hanno spiegato di non avere alcuna competenza, rinviando l’intervento all’Asl la quale, tuttavia, fino a ieri non aveva operato alcuna bonifica.

L'assessore all'Ambiente. Contattato da Il Messaggero, è ora l’assessore all’Ambiente del Comune, Giuliano Sanesi ad assumere l’impegno di risolvere la questione: «Verificherò a chi spetta la competenza della rimozione dei rifiuti generati dall’incendio e mi adopererò affinché le operazioni di bonifica vengano portate a termine nel più breve tempo possibile», assicura l’assessore Sanesi.