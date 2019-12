RIETI - La sezione reatina intitolata a Carlo Millesimi dell'Unione Nazionale dei Veterani dello Sport elegge il suo Atleta dell'Anno, consegnando le benemerenze ad atleti e tecnici e ricordando due indimenticabili figure dello sport reatino come Marino Zepponi ed Alvaro Martini.



Nella sala del Coni, accolti dal delegato provinciale del Coni Luciano Pistolesi, l'Unvs guidato da Maria Cristina Tiberi e dal delegato regionale Umberto Fusacchia incorona come Atleta dell'Anno 2018 David Melchiorri, che raccoglie il testimone dal vincitore dell’edizione 2017, il motociclista Tiziano Rosati.

David milita infatti nella formazione di calcio a cinque del Real Rieti Special Olympics, traguardo raggiunto dopo l’incontro con Special Olympics e che ha lo portato a rappresentare l'Italia al Global Youth Summit di Abu Dhabi durante gli ultimi Giochi Mondiali di Special Olympics, percorrendo infine il Cammino di Santiago accompagnato dai colori del Real Rieti.

I RICORDI

Ad essere ricordati dalla sezione reatina dell’Unvs sono stati Marino Zepponi e Alvaro Martini, figure chiave dello sport reatino fatto di tanti sacrifici e vivai non certo con risorse economiche infinite, ma animati da tanta passione e sincerità. «Si dice che chi non ricorda il passato non ha futuro – commenta al momento del ritiro del riconoscimento Enrico Zepponi, figlio di Marino, affiancato dalla sorella Amalia e recentemente confermato alla guida della sezione reatina della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Mi piace ricordare questa frase perché aiuta a tenere vivo il ricordo di papà. Lui era un passionale e ricordo che quando eravamo piccoli, subito dopo la fine della guerra, organizzò una società sportiva di calcio che fu la palestra sportiva per tanti, all’epoca. Papà non c'era quasi mai a casa – ha proseguito Enrico – Dopo le partite della domenica, portava a casa nostra le magliette dei suoi ragazzi, che venivano lavate da mia madre, al punto che, un giorno, una nostra vicina di casa le chiese: Signora, ma lei quanti figli ha? Ci è mancato un po’, ma con il passare degli anni ho capito che ha fatto il papà per tanti che non lo avevamo o non che riuscivano ad avvicinarsi allo sport. Dico sempre che abbiamo condiviso il nostro papà con tante persone».

Commosso anche il ricordo di Alvaro Martini, recentemente scomparso e per decenni perno della sezione reatina della Federazione Italiana Nuoto, con la quale iniziò a collaborare negli anni ’60 quando, nel 1965, iniziò la sua attività natatoria. Per anni delegato provinciale della Fin e mai lontano dal bordovasca, nel 2018 gli era stato consegnato il premio per i suoi 52 anni di carriera al servizio del nuoto direttamente dal presidente nazionale Paolo Barelli. Presidente della Libertas Nuoto e del Club Nuoto Rieti , da quest’anno a ricordarlo e sostituirlo nella presidenza è arrivato il figlio Alessio Martini, che ha ritirato il riconoscimento conferito dall’Unvs alla memoria del padre.

LE BENEMERENZE

Ad essere premiati dalle benemerenze dell’Unvs sono stati Gian Paolo Parravano (professionista con il Sora Calcio nel 1992, allenatore Uefa B e istruttore, attualmente responsabile dell'attività giovanile della Figc), Gennaro Isaia (dal 1996 responsabile della scuola Calcio F.C. Rieti, attualmente responsabile della scuola calcio del Rieti 1936 FD18), Renzo Fedri (già arbitro Aia, fondatore della polisportiva Borgo e tra i soci fondatori della sezione reatina dell'Unione Veterani dello Sport, attualmente componente della Figc Rieti), Renzo Mastroiaco (fondatore e presidente della Torpedo Rieti), Marco Blasi (una lunga militanza calcistica nelle squadre Borgo, Santa Rufina, Torpedo Rieti, Piazza Tevere e Molino della Salce, oggi segretario della Torpedo), Roberto Grillo (tra le anime più sincere della Festa del Sole per la quale è presidente del rione Campoloniano con cui ha vinto cinque Gonfaloni, prima giocatore e poi allenatore e presidente dell'Alba Rieti, in seguito stesso percorso nel Campoloniano Calcio e infine tecnico delle rappresentative Figc Rieti).

E ancora, Roberto Silvestri (già arbitro Aia Rieti, oggi giudice sportivo federale della delegazione provinciale della Figc Rieti), Massimo Masi (già responsabile dell'Alba Futuro Campione, della scuola calcio Pro Calcio Studentesca e del Real Rieti, oggi della Young Rieti), Gianluigi Antonini (dirigente e socio della Nuova Pallacanestro in Carrozzina) e Leonardo Vellucci (allenatore di Special Olympics, operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, collaboratore della società Real Rieti Special Olympics).

Benemerenze anche per gli atleti e i gruppi sportivi, come quello dell’Atletica Studentesca Andrea Milardi, rappresentata per l’Unvs da Alberto Milardi, che ha ricevuto riconoscimenti per quattro dei suoi tanti atleti: Chiara Gherardi, Jacopo Capasso, Flavio Faraglia e Federico Morselletto.

Premi anche alla società Sport e Terapia guidata da Adriana Catini, al Team di Special Olympics Rieti (rappresentato da Stefano Mariantoni) e al Club Nuoto Rieti, per la sua stagione ricca di successi.

Un racconto a parte per Enrico Di Sisto e Roberto Lancia, premiati da Antonio Tavani, ideatore della Saletta dei Ricordi di Cantalice , dedicata al disastro aereo del 1955 al Terminillo, che ha consegnato i riconoscimenti a De Sisto (ex pallavolista della squadra del Corpo Forestale dello Stato, artista e pittore con opere ispirate anche al Grande Torino) e Lancia (figura storica del ciclismo reatino fin dagli anni ’50), collaboratori vitali del progetto della Saletta.

