RIETI - Puntuali alle 10,30, i quasi 200 "vespisti" che si erano dati appuntamento a Piazza Cavour di fronte al monumento della Lira, sono partiti in sella alle loro Vespe (di tutte le epoche) alla scoperta dei Santuari Francescani della Valle Santa: da Greccio a Cantalice - dove ad attendere la carovana c'era la Pro Loco e la Confraternita di San Felice - passando per la Foresta e Fonte Colombo, non prima però di aver "colorato" le vie cittadine con un simpatico corteo caratterizzato dal'inconfondibile ronzio dei motori della "dueruote" più famosa d'Italia.



La giornata, organizzata dal Vespa Club Rieti - affiliato al Vespa Club Italia - ed "inaugurata" con un'abbondante colazione presso il Bar La Lira, si concluderà con un pranzo presso il ristorante Da Valerio alle porte di Santa Rufina. © RIPRODUZIONE RISERVATA