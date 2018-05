RIETI - "Be the Change", il cambiamento inizia da te! Questo il motto dell'incontro formativo, inerente l'attività di alternanza scuola-lavoro, diretto agli studenti del Liceo Linguistico e del Liceo Economico-Sociale, svolto nel corso della mattina del 26 aprile scorso nell'Aula Magna dell’Istituto Magistrale “Elena Principessa di Napoli” di Rieti.



Il relatore d’eccezione, mons. Domenico Pompili, Vescovo della Diocesi di Rieti, ha saputo mettere subito gli alunni a proprio agio, stabilendo con loro uno speciale feeling sia per i contenuti che per le modalità espressive utilizzate, sedendosi accanto ai giovani partecipanti e aiutandoli a riflettere e intervenire.



"Il diritto vivente", la relativa valorizzazione e importanza della “coscienza sociale”, declinata sia in campo ecologico che economico, ma anche in quello della solidarietà, nonché il loro reciproco e virtuoso rapporto, sono stati gli argomenti che hanno animato l’incontro formativo. Sullo sfondo l’importante documento “Laudato si’ ”, seconda Enciclica di Papa Francesco, che ha stimolato i lavori di gruppo ai quali hanno partecipato, con grande entusiasmo, gli alunni delle classi 3°A, 3°F, 3°G, guidati, in veste di tutor, oltre che dal Vescovo, anche da alcuni avvocati rappresentati dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Rieti, promotori dell’attività di alternanza, e dalla prof. Gerardina Volpe, Dirigente Scolastico dell’Istituto.





Gioved├Č 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:35



