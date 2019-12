RIETI - Quarto Natale dal terremoto del Centro Italia, senza segnali e passi concreti per la ricostruzione. L'appello-denuncia è del vescovo di Rieti, Domenico Pompili, ieri ospite della trasmissione "In mezz'ora in più" condotta da Lucia Annunziata, su Rai Tre. "Una situazione che si è dilatata oltre il sopportabile", ha evidenziato monsignor Pompili.



