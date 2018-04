di Alessandra Lancia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Appartenenza al territorio, coerenza tra fini e mezzi, pazienza nel cercare soluzioni e intese: a questo il vescovo Pompili richiama i sindaci del perimetro diocesano riuniti ieri in Curia, «veri e propri missionari del territorio», li lusinga don Domenico. Ma le voci che rimbalzano da un angolo all’altro della provincia sono un coro di lamentazioni bibliche. Non fosse bastata la piaga del terremoto, c’è l’esodo dai borghi montani che non si ferma e che si porta dietro servizi e presidi. Se ne...