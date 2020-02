© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Torna a Rieti il sondaggista Nando Pagnoncelli, amministratore delegato della società demoscopica Ipsos. E come lo scorso anno aprì gli Incontri di Cittadinanza di RiData, stavolta, a incontri terminati, Pagnoncelli affiancherà il vescovo monsignor Domenico Pompili nella presentazione della pubblicazione che raccoglie i dati tratti dal laboratorio messo in campo dalla Chiesa di Rieti. Un report cartaceo, a mo' di snello manualetto corredato da grafici, consentirà infatti di riflettere nero su bianco su statistiche e osservazioni raccolte in base ai dati su economia, cultura, salute ed educazione in provincia di Rieti.L'incontro si terrà questa sera (martedì 11 febbraio) alle ore 21 presso l’Innovation Center IBM di largo Graziosi, di fianco al palazzo della Questura. Un'occasione utile anche per fare il punto della situazione generale reatina insieme a istituzioni e realtà civiche e cattoliche del territorio, partendo dai dati più eclatanti e significativi, dai quali emergono in maniera incisiva sia le difficoltà che le linee di forza del contesto locale. Un’immagine affidabile delle fratture e delle opportunità che tiene conto del rapporto tra i diversi ambiti, lascia emergere le tendenze e suggerisce possibili modalità operative. All’incontro è invitata a partecipare tutta la cittadinanza, con l'auspicio di analizzare il quadro completo del luogo in cui si vive per confrontarsi insieme attraverso una modalità d'incontro e di rinnovamento. Magari riflettendo a partire dai dati sugli obiettivi mancati o su quelli raggiunti, e individuando nuove sfide da affrontare in sinergia.