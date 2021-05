Rieti, visita del vescovo di Rieti Pompili all'azienda reatina Reset

RIETI - Visita del vescovo di Rieti, Domenico Pompili, all'azienda reatina Reset.

"Reset è un’azienda cleantech - si indica in una notas - nel settore dell’economia circolare e delle fonti rinnovabili; titolare di 5 brevetti per invenzione industriale, di cui uno relativo alla produzione di Idrogeno, è stata fondata nel 2015 ed è composta da un team di circa 60 persone organizzate in un’area produttiva, presso il Nucleo Industriale di Rieti, di 20.000 mq di cui 7.000 mq che ospitano R&D, Ingegneria, Costruzioni e Sviluppo Commerciale. Progetta e costruisce impianti di gassificazione SyngaSmart finalizzati alla produzione di energia rinnovabile carbon-negative a partire da biomasse organiche di scarto recuperate in circolarità. La tecnologia è in grado di produrre bioenergia e sequestrare CO2 offrendo un’alternativa all’utilizzo di fonti fossili nonché ai tradizionali metodi di gestione di scarti organici e relativi sottoprodotti. Per il territorio reatino, quello della presenza di un’azienda come Reset, è una buona notizia ed un segnale di speranza a livello imprenditoriale e occupazionale; è ancora possibile fare impresa e farla bene anche nel nostro territorio che, oltre a subire gli effetti della recente emergenza sanitaria, sta provando a rialzarsi dai terribili eventi sismici che lo colpirono nel 2016. Va sicuramente in questa direzione la visita che la Chiesa di Rieti ha organizzato per il prossimo 20 maggio alle ore 12.30 presso la sede, dove sarà prevista la benedizione impartita dal Vescovo, Mons. Domenico Pompili; insieme al “Direttore Affari sociali e lavoro” della Diocesi, don Valerio Shango, vorranno visitare una bella realtà per comprenderne le dinamiche e conoscere da vicino i programmi futuri”.

