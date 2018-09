di Alessandra Lancia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Ritorno a Contigliano per la Chiesa di Rieti, che quest’anno sceglie di dedicare l’incontro programmatico alla più economica delle encicliche papali, la “Laudato sì”. Ieri la prima della tre giorni voluta dal vescovo Pompili alla ripresa delle attività pastorali, curiosamente proprio nel giorno in cui Papa Bergoglio rilascia una lunga intervista al Sole 24 Ore per dire, sul giornale degli industriali, la parola della Chiesa su lavoro, ambiente, dignità delle persone. «Alla sera...