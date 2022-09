Il saluto di Cittareale al vescovo Pompili, il sindaco Nelli: «Una presenza costante sul territorio»

RIETI - «L’Amministrazione comunale e la cittadinanza di Cittareale salutano il Vescovo di Rieti Domenico Pompili e gli augurano buon lavoro per il prossimo impegno nella città di Verona. È innegabile che Don Domenico ci mancherà: sia spiritualmente ma anche per la sua opera di presenza costante sul territorio nei momenti del post sisma», dichiara il sindaco Francesco Nelli.



«Non da ultimo, vorrei ricordare anche il suo continuo impulso nel sottolineare sempre che la ricostruzione materiale da sola non basta: occorre una visione imperniata su uno sviluppo socio economico che non si fermi all’ordinario. In questo caso vorrei ricordare il suo recente appello legato alla proposta di realizzazione della ferrovia dei due mari.

Nel contempo siamo fiduciosi nella prossima nomina del successore da parte di Papa Francesco, da sempre attento e vicino anche lui ai nostri territori», conclude Nelli.