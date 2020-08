Rieti, Giornata Custodia del Creato: il vescovo Pompili presiederà una liturgia all'Ostello del Tancia

RIETI - Il 1° settembre alle 16, in occasione della quindicesima Giornata nazionale per la Custodia del Creato, il vescovo Domenico Pompili presiederà una liturgia della Parola presso l’Ostello del Tancia, sede della Comunità Laudato si’ di Monte San Giovanni in Sabina.

Il tema di quest’anno è: Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà (Tt 2, 12). Per nuovi stili di vita.

L'invito è rivolto ai giovani, alle parrocchie, alle famiglie, ai rappresentanti delle istituzioni. Per le adesioni, chiamare il direttore dell’Ufficio diocesano Problemi Sociali e Lavoro al numero 339 820 7803.

