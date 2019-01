RIETI - Si svolgerà il 15 febbraio, a partire dalle ore 11, il consueto incontro del vescovo Domenico con gli operatori della comunicazione, nella vicinanza della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Il 24 gennaio verrà infatti pubblicato il Messaggio di papa Francesco per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che quest’anno sarà condotta sul tema «Siamo membra gli uni degli altri» (Ef 4,25). Dalle community alle comunità.

La riflessione sul Messaggio sarà affidata ad Andrea Monda, che dallo scorso dicembre è stato chiamato dal Santo Padre a dirigere l’«Osservatore Romano».

Come gli scorsi anni, mons Pompili sarà lieto di proseguire l'incontro condividendo il pranzo con i giornalisti e gli operatori della comunicazione in un ristorante del centro storico. © RIPRODUZIONE RISERVATA