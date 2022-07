Domenico Pompili nuovo vescovo di Verona, domani l'incontro con la Chiesa reatina

RIETI - Manca ancora l'ufficializzazione ma monsignor Domenico Pompili sarà il nuovo vescovo di Verona. La diocesi di Rieti ha inviato una nota nella quale invita «tutte le componenti del Popolo di Dio che è in Rieti sono convocate domani, sabato 2 luglio alle 12, presso la Basilica Cattedrale di Santa Maria in Rieti, per importanti comunicazioni del vescovo Domenico Pompili. Sono invitati in special modo i presbiteri, i diaconi, i religiosi, le religiose, quanti sono impegnati nelle aggregazioni laicali e gli operatori pastorali tutti». Nella nota non c'è menzione al trasferimento nella diocesi del capoluogo veneto, ma tutto lascia intendere che le «importanti comunicazioni» riguardino il saluto alla città di Rieti.