RIETI - Ci sarebbe un comunicato siglato a doppia firma dal sindaco Davide Basilicata e dall’assessore ai Trasporti, Marco Marinangeli, a smentire quanto asserito sul servizio di trasporto pubblico locale (Tpl) dall’ufficio trasporti. Secondo la responsabile del quarto settore, da febbraio ai primi giorni di giugno 2017, la ditta «Autolinee Troiani» che gestisce il Tpl avrebbe svolto il servizio abusivamente, senza autorizzazione da parte del Comune.



Cosa da sempre contestata dalla società che ha chiesto la liquidazione del lavoro svolto in quei quattro mesi (circa 93mila euro), sentendosi rispondere picche dall’Ente. A favore della ditta, però, oggi spunterebbe quel comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fara Sabina alle 15 del 6 giugno 2017 e ancora on line. Il documento era stato prodotto per ufficializzare la convenzione tra Fara e Poggio Mirteto per la gestione associata del trasporto pubblico nei comuni di Fara, Poggio Mirteto, Montopoli, Poggio Catino e Torrita Tiberina.



In quell’occasione, il sindaco Davide Basilicata diceva: «Un impegno mantenuto, un surplus, che nei fatti garantisce un collegamento tra più comuni e la stazione di Fara Sabina, l’aumento della copertura del servizio di trasporto offerto sul territorio, con un incremento delle corse già presenti che includerà un maggiore numero di zone servite, e infine l’entrata in funzione delle prime corse per il polo della logistica e Amazon». Parole che testimoniano (soprattutto quando si citano «corse già presenti”» l’esistenza del servizio e il fatto che l’amministrazione ne fosse al corrente, tanto da festeggiarne l’ampliamento. La convenzione, aggiungeva infatti, Marinangeli «porterà a un incremento sia dei chilometri che delle linee». Salgano a bordo, signori, please.



