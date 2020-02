Ultimo aggiornamento: 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti è pronto ad ospitare nel prossimo weekend di sabato 8 e domenica 9 febbraio un’esilarante commedia in vernacolo reatino: “N’Imbrogliu Maleittu”.Lo spettacolo, portato in scena dalla compagnia Il Piccolo Teatro Città di Rieti “Vincenzo Marchioni” è stato scritto da Camillo Vittici e trasposto in reatino da Antonio Simeoni che non ha voluto svelare i contenuti ed ha invitato tutti gli appassionati e non solo ad andare al teatro, certi di non rimanere delusi.Insieme al regista sul palco gli attori: Marco Lafiandra, Carla Fabri, Santina Mancini, Luigia Francia, Giuliano Ceola e Angelo Brodone.La commedia è prevista sabato 8 febbraio alle ore 21 e domenica 9 alle ore 17:30, il costo del biglietto è di 10 euro intero, ridotto di 8 euro. Per prenotazioni ed informazioni è inoltre possibile recarsi al botteghino del Teatro Flavio Vespasiano aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.L’autore ha voluto condividere come presentazione dell’opera una poesia che in seguito riportiamo integralmente:‘N’imbrogliu maleittuE’ ‘nfattu successu a RièteTantu tempu fa….Che se né n’antru modu lu ‘ò chiamà..Cé cae a pennellu “Nu scherzu dda Prete”Lo béllu è che l’amicu più fiatu,che tè racconta tutte l’avventure…che tè recorda le cose passate,te fa ‘n’imbrogliu… propiu mozzafiatu…Co’ ‘na finezza.. tutta preparata,porta l’amicu seu.. a la convinzione,dde ji a la banca ..a fa ‘n’operazione..che a la fine… tantu gli è custata..Pe’ nasconne a la moglie la feccenna..Accetta lu consigliu ddé l’amicu,che cé lu fa caì.. còme’mproficuda non capì che issu…lu commanna..ma còme sucede sempre , a lu buciardu..vistu che la bucia à le cianchi corte,pure se sa recità… bbene la parte..la moglie lu conduce.. a lu traguardu..cò chi ha ‘nventata.. esta carognata..au dda subbì tutte le conseguenze.Pè reparà a tutte le mancanzeche s’au ddà recorda tutta la ‘ita!!