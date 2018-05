di Giacomo Cavoli

RIETI - Lo sport di ieri e di oggi, la strizzatina d'occhio alla passione per il Rieti Calcio fresco di promozione in Serie C, le origini più remote della Festa del Sole - quando, anziché per gareggiare, si remava sul Velino per sfuggire alle "pianare" - e ancora, lo sport visto dagli occhi e dal cuore degli alunni degli istituti comprensivi della città e della provincia, la dedica ad Amatrice e il ricordo dei personaggi più caratteristi della Rieti che fu - impossibile dimenticare il tifo indiavolato di Lottino al Manlio Scopigno. Come al solito, arrivato al traguardo della sua quinta edizione, il volume celebrativo del Premio Letterario per la poesia in vernacolo reatino a tema sportivo, ideato dall'associazione culturale "Valle Santa" - guidata da Asvero Antonetti e Umberto Fusacchia - si trasforma subito in un autentico pezzo da collezione. Dentro c'è tutta la Rieti che, nel futuro incollato al presente - qui più che da altre parti - non vuole perdere la sua identità, il suo melanconico sguardo al passato, i ricordi dell'infanzia e che sembra far fatica a guardare avanti, costantemente voltata indietro.



IL "PREMIO AMATRICE"



Ad esaminare gli scritti pervenuti al concorso, la giuria composta dalle professoresse Ileana Tozzi (presidente) e Stefania Santarelli, dall'assessore alla Cultura Gianfranco Formichetti e dall'attore reatino Carlo Simeoni, con le poesie recitate dallo stesso Simeoni, da Elia Bucci e Luigi Colarieti.



Nel pomeriggio condotto da Asvero Antonetti e Daniela Miniucchi, con ospite Monica Cherubini, a vincere il primo premio è stata Giovanna Palomba (nella foto di Massimo Renzi), assessore ai Servizi Sociali del comune di Rieti, con "Ma lu sporte...fa bbene???", domanda che include le risposte sui primi acciacchi dell'età e i tragicomici ricordi della nonna che ne sconsigliava la pratica ("Sse bbò cresce sana e forte...sta lontana dda lu spòrte..."). Secondo posto per l'esilerante "Brigata I.N.P.S." di Riccardo Di Genova, gioie, dolori e lotte quotidiane contro le mogli per seguire quotidianamente gli allenamenti e le partite del Rieti Calcio. Terzo, il ricordo delle "pianare" evocato da Francesco Rinaldi (vincitore della terza edizione del Premio, nel 2012) sulle acque del Velino, progenie delle gare del Palio della Tinozza, che ogni anno trasformano il tratto di fiume a ridosso del Ponte Romano nello specchio d'acqua di contesa fra i rioni.



La menzione speciale, nel "Premio Amatrice", per i "Tramunti tra li munti" di Simone Lunari, la normale quotidianità del 23 agosto 2016 che precede il dramma del giorno dopo, quando "Lu munnu è crollato addossu e tuttu s'è scoloritu dde rusciu!" e dove, nonostante "Tramunti tra li munti, la ita no fà sconti".



I VINCITORI



Sezione adulti



Primo Premio "Ma lu sporte...fa bbene???" di Giovanna Palomba



Secondo premio "Brigata I.N.P.S." di Riccardo Di Genova



Terzo premio "Sport e pianare" di Francesco RInaldi



Menzione per "Lu pallone e le piroette" di Marianna Costantini



Menzione per "Giggi nasu finu (Mareri)" di Marcello Morici



Poesia segnalata "Lu sporte de prima e lu sporte de mo" di Gigliola Giorgetti



Poesia segnalata "Recòrdu" di Alvaro Guadagnoli



Poesia segnalata "La 'acca ciòppa" di Stefano Mariantoni



Poesia segnalata "Se pò fa!" di Stefania Pasquali



Poesia segnalata "Forza Rieti!" di Fabrizio Tomassoni



Poesia segnalata "Lu pallone anticu" di Gianni Scacciafratte



Premio Amatrice "Tramunti tra li munti" di Simone Lunari



Sezione Studenti



Primo premio "Lu tennis" di Flavia Larosa, Marta Rossi, Barbara Scardaoni e Riccardo Battisti (classe III H Istituto comprensivo "A.M. Ricci")



Secondo premio "Lo sport" di Sofia Mommi (classe III A Istituto comprensivo "Marconi-Sacchetti")



Terzo premio "Lu pallo' non fa pe' mi" di Matteo De Sanctis (classe II B Istituto comprensivo "A. Malfatti" di Contigliano)



Menzione "U sport" di Flavio Angeloni (classe II B Istituto comprensivo "Malfatti" Contigliano - Greccio)



Poesia segnalata "Iemo a scià" di Francesca Paolucci, Lorenzo Antal, Luca Scasciafratte e Giuseppe Filip (classe I C Istituto comprensivo "Malfatti")



Poesia segnalata "U sport" di Nicolas Corsi (classe II B "Malfatti" Contigliano)



Poesia segnalata "U sport" di Matteo Di Marco (classe II B "Malfatti" Contigliano)



Poesia segnalata "U pattinaggiu" di Samira Manolita Pariboni (classe II B "Malfatti" Contigliano)



Poesia segnalata "Riete e lo sporte" di Filippo Inches (classe I C Istituto comprensivo "Pascoli" Rieti)



Poesia segnalata "U sport" di Angelina Baranyuk (classe II B - "Malfatti" Contigliano)