Progetto valorizzazione del vernacolo reatino: al Teatro dei Condomini appuntamento dedicato a Savino Pasquetti

RIETI - Prosegue il calendario di eventi e iniziative per la valorizzazione della tradizione vernacolare reatina su iniziativa degli assessori alla cultura Letizia Rosati e alla valorizzazione dell’identità locale Giovanni Rositani, con appuntamenti proposti dai Gruppi dialetti locali.

Il prossimo incontro, in programma venerdì 14 aprile alle 18 al Teatro dei Condomini (Via di Mezzo), sarà dedicato all’illustre figura del prof. Savino Pasquetti, organizzato dal Gad Pier Luigi Mariani e dal Gad Sipario Aperto.

«Proseguono questi incontri che stanno registrando una buona partecipazione – dichiara l’assessore alla cultura Letizia Rosati – Quella in corso è soltanto la prima parte di un calendario di eventi che proseguirà anche in estate e nei mesi successivi attraverso i quali ricorderemo altri protagonisti della storia del vernacolo reatino. Ringrazio, come sempre, i gruppi che collaborano all’organizzazione e Guido Marcellini che offre l’affascinante spazio del Teatro dei Condomini».