Disponibilità di verde urbano: Rieti tra le prime tre Città in Italia insieme a Trento e Matera

RIETI - La Città di Rieti conquista il terzo posto in Italia, dopo Trento e Matera, per disponibilità di verde urbano per i cittadini. E’ quanto certificato dalla Fondazione Openpolis che analizza la disponibilità di verde urbano delle Città nella lotta all’inquinamento atmosferico e al dissesto idrogeologico.

33,8 mq è la disponibilità media di verde urbano per abitante, nei capoluoghi di provincia italiani nel 2019. Un’offerta superata solo da 31 delle 109 città considerate, di cui solo 4 nel Centro Italia.

Rieti è terza in questa classifica con ben 337,2 metri quadri per abitante. Non solo, la nostra Città è quella che ha registrato l’aumento maggiore di metri quadri destinati al verde urbano per abitante passando dai 330 mq del 2016 ai 337,2 del 2019 (+7,2%).

«I dati diffusi da Openpolis sono un’ulteriore testimonianza e conferma della qualità della vita della nostra Città che, oggettivamente, può contare su tanti aspetti competitivi nei confronti di altri territori – dichiara l’assessore all’ambiente del Comune di Rieti, Claudio Valentini - Quello del verde per abitante è uno dei numerosi indicatori positivi a livello ambientale, che stanno migliorando sensibilmente in questi anni e che siamo certi continueranno a progredire anche in futuro. Siamo soddisfatti per il lavoro che stiamo facendo e queste certificazioni contribuiscono a rendere l’idea della qualità della vita che riusciamo ad offrire a Rieti».

Ulteriori approfondimenti sono disponibili al link

https://www.openpolis.it/il-verde-urbano-per-limitare-linquinamento-nelle-citta/?fbclid=IwAR2kQXPunH3pOSpahaw3EteB8txVv7_hOLSpt0bKf5Ayt_7m2wbgOhVpVOA

© RIPRODUZIONE RISERVATA