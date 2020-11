“Ecosistema urbano”: Rieti tra le città più verdi in Italia, è 38esima (+39). Valentini: «Grande soddisfazione»

RIETI - Il 27esimo rapporto “Ecosistema urbano” di Legambiente e Ambiente Italia, pubblicato oggi da Il Sole 24 Ore, colloca Rieti tra le Città più verdi d’Italia, al 38° posto nel Paese. Rieti, rispetto al rapporto dello scorso anno, si colloca nella parte alta della classifica guadagnando 39 posizioni, considerando che nel 2019 si trovava al 77° esimo posto.

Il rapporto “Ecosistema urbano” prende in considerazione 18 parametri raggruppati in 5 macroaree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente).

«Non possiamo che rallegrarci di questo risultato che rende merito alle condizioni della Città di Rieti in tema di ambiente – dichiara l’assessore Claudio Valentini – La nostra Città fa segnare miglioramenti in quasi tutti gli indicatori e, in particolare, registra eccellenti performance in relazione al verde urbano, alla qualità dell’aria, alla presenza di piste ciclabili, alla produzione di rifiuti urbani. C’è ancora da fare ma l’attenzione all’ambiente e alla qualità della vita è un vanto della comunità reatina, aspetti sui quali continueremo a lavorare anche in futuro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA