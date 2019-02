RIETI - Ancora vento forte in parte del Reatino, anche se dovrebbe essere di minore intensità rispetto allo scorso fine settimana.

"Si comunica di prestare massima attenzione in vista di un eventuale arrivo di raffiche di vento sulla Provincia di Rieti - scrive il Coi rieti sul proprio profilo facebook. - Sul Terminillo si prevedono raffiche di 90 km/h mentre a valle sui 50-60km/h. Si ringrazia il meteorologo Ezio Sarti per la sua collaborazione". © RIPRODUZIONE RISERVATA