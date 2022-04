Rieti, il forte vento abbatte le recinzioni metalliche in via Duprè Theseider

RIETI - Il vento abbatte le barriere metalliche di recinzione in via Duprè Theseider. Le forti raffiche di vento nella giornata di ieri e durante la notte hanno schiantato a terra la recinzione metallica perimetrale del parco urbano diffuso in fase di ultimazione io in via Dupre lasciando meglio intravedere quanto in corso di ultimazione all'interno tra campi da gioco e aree attrezzate. Diversi i curiosi che ne hanno approfittato per fare timidamente "capolino" all'interno del nuovo parco la cui inaugurazione sarebbe prevista per la fine del prossimo mese di maggio e che andrà a dare un notevole valore aggiunto al quartiere cittadino di Città giardino.